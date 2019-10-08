В РК будут создавать дороги будущего

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К 2030 году в РК появятся дороги, которые будут заряжать проезжающие по ним электромобили. В министерстве сухопутных территорий и транспорта сообщили, что был подготовлен проект стратегии по развитию соответствующих технологий четвёртой промышленной революции, включающих большие данные, искусственный интеллект и интернет вещей. Определены четыре главные цели – безопасность, комфорт, экономичность и экологичность. Поставлены цели по снижению на 30% проблем с наиболее загруженными участками, на 30% расходов на поддержание работоспособности дорог, на 20% шума и на 15% загрязняющих веществ. Для достижения поставленных целей определены 100 ключевых технологий. Директор департамента автомобильных дорог министерства по делам сухопутных территорий и транспорта Ким Ён Сок заявил, что на основе представленной стратегии планируется создать безопасные дороги.