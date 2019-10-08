ВОЗ: В КНДР обостряется проблема туберкулёза

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В докладе, представленном 17 октября Всемирной организацией здравоохранения, КНДР включена в список стран, где уровень распространения туберкулёза превышает 100 случаев на 100 тыс. человек населения. По имеющимся данным, в прошлом году в КНДР насчитывалось 130 тыс. больных туберкулёзом и около 20 тыс. умерли от этой болезни. Таким образом, уровень смертности в связи с туберкулёзом в КНДР составил 80 случаев на 100 тыс. человек. Это в 16 раз выше, чем в РК и в четыре раза выше среднемировой отметки. Смертность от туберкулёза увеличилась на 25% в годовом исчислении.