КНДР на одном из последних мест в рейтинге ценности гражданства

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В прошлом году КНДР заняла одно из последних мест в мире по ценности гражданства. Как сообщила радиостанция «Голос Америки», в Индексе гражданств мира-2018, подготовленном консалтинговой компанией The Henley & Partners и британским журналом Economist, КНДР заняла 141-е место среди 159-ти стран. Индекс рассчитывает по стобалльной шкале ценность гражданств разных стран мира в таких категориях как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, безвизовый доступ для кратковременных поездок, возможность безвизового проживания и работы за границей и других. Общая оценка КНДР составила 22,9 балла. По критерию проживания за рубежом страна не получила ни одного балла. На первом месте с показателем 83,5 балла оказалась Франция. Далее следуют Германия и Нидерланды. В первую двадцатку вошли только страны Европы. РК заняла 34-е место, набрав 54,2 балла.