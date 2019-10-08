Samsung Electronics вновь лидер в списке 20-ти самых любимых россиянами брендов

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Южнокорейская компания Samsung Electronics девятый год подряд стала лидером в ежегодном рейтинге 20-ти самых любимых россиянами брендов. Рейтинг, представленный 18 октября, составлен исследовательской компанией Online Market Intelligence (OMI). Опрос проводился среди полутора тысяч жителей крупнейших городов России. За Samsung Electronics было отдано 18,5% голосов, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. На втором месте Adidas – 12,1%. В первую пятёрку также вошли Nike – 11,1%, Apple – 9,3% и Sony – 6%. LG Electronics на девятом месте – 3,5%. Примечательно быстрое продвижение китайской компании Xiaomi, которая впервые войдя в рейтинг в прошлом году, заняла восьмую позицию. Samsung Electronics сохраняет лидерство в категориях смартфонов, телевизоров и аудиоаппаратуры.