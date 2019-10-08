РК в пятый раз вошла в состав Совета ООН по правам человека

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РК в пятый раз избрана в состав Совета ООН по правам человека на трёхлетний срок с 2020 по 2022 год. От стран АТР в данный орган ООН вошли также Япония, Индонезия и Маршалловы острова. «Будучи членом Совета по правам человека, мы планируем проявить инициативу в международных дискуссиях и активно участвовать в международных усилиях по реагированию на кризисы в области прав человека во всём мире», - говорится в заявлении южнокорейской миссии при ООН. Совет по правам человека - межправительственный орган ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. Заседания совета проходят в Женеве. РК ранее входила в его состав в 2006-2008, 2009-2011, 2013-2015 и 2016-2018 годах.