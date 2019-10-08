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В последнее время южнокорейская экономика сохраняет рост, однако в экспорте и инвестициях отмечается спад. Об этом говорится в представленном 18 октября докладе министерства планирования и финансов. Отмечается сохранение факторов нестабильности, в числе которых ограничительные меры Японии и торговая война США и Китая. На фоне сокращения мирового товарооборота и объёмов производства продолжается спад на рынке полупроводников. Общий объём производства в обрабатывающей отрасли в августе сократился, а в сфере услуг вырос. Розничные продажи и инвестиции в производственные мощности выросли, но экспорт сократился на 11,7% в годовом исчислении, продолжая спад 10 месяцев подряд. Между тем, в правительстве отмечают отсутствие проблем в экспорте и производстве полупроводников, связанных с ограничительными мерами Японии. Также подчёркивается, что нынешнее снижение потребительских цен не является дефляцией. Власти заявляют о принятии активных мер поддержки инвестиций, внутреннего рынка и экспорта.