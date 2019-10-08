РК проводит консультации с ВТО о статусе развивающейся экономики

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Президент США Дональд Трамп призвал ряд стран пересмотреть свой статус развивающихся экономик в ВТО, дающий преимущества в торговле. Озвученный им срок истекает через пять дней. В этой связи правительство продолжает соответствующие консультации с заинтересованными ведомствами. Об этом сообщил 18 октября в ходе парламентской инспекции министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо. Ему был задан вопрос о том, не означает ли снятие статуса развивающего государства отказ от собственного сельскохозяйственного рынка. Министр ответил, что с заинтересованными организациями и ведомствами ведутся переговоры. Проводится оценка международной позиции РК, эффект и влияние изменения статуса.