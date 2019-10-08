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Экономика

В аэропорту Инчхон появится беспилотный транспорт

Write: 2019-10-18 15:35:55Update: 2019-10-18 15:55:57

В аэропорту Инчхон появится беспилотный транспорт

Photo : YONHAP News

Со второй половины следующего года в аэропорту Инчхон впервые среди аэропортов мира появится беспилотный транспорт. Как сообщили в администрации аэропорта, в первом полугодии пройдут трёхмесячные испытания, а во второй половине года планируется ввести в тестовом режиме два беспилотных автомобиля. Этим транспортом смогут воспользоваться все желающие, но приоритет будет предоставляться пожилым людям и инвалидам. Система беспилотного управления основана на базе электромобиля и транспорта на газовом топливе. Беспилотные автомобили будут доставлять прилетевших пассажиров от выхода из самолёта до паспортного контроля. 
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