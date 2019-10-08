В аэропорту Инчхон появится беспилотный транспорт

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Со второй половины следующего года в аэропорту Инчхон впервые среди аэропортов мира появится беспилотный транспорт. Как сообщили в администрации аэропорта, в первом полугодии пройдут трёхмесячные испытания, а во второй половине года планируется ввести в тестовом режиме два беспилотных автомобиля. Этим транспортом смогут воспользоваться все желающие, но приоритет будет предоставляться пожилым людям и инвалидам. Система беспилотного управления основана на базе электромобиля и транспорта на газовом топливе. Беспилотные автомобили будут доставлять прилетевших пассажиров от выхода из самолёта до паспортного контроля.