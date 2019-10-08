Вице-премьер РК встретился с главой МВФ

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17 октября вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги встретился в Вашингтоне с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Хон Нам Ги в очередной раз напомнил, что ограничительные меры Японии нарушают правила ВТО, сдерживая экспорт по политическим причинам. Он отметил, что нынешняя позиция Токио противоречит позиции японских властей о необходимости создания условий развитий свободной торговли, озвученной в ходе саммита «Большой двадцатки» в июне в Осаке. Хон Нам Ги сказал, что пока действия Японии не оказывают прямого влияния на производство в РК, однако рост нестабильности является опасным фактором для деловых кругов страны. Поэтому ситуацию нужно как можно быстрее разрешить. В ответ Кристалина Георгиева затронула торговые разногласия США и Китая. По её словам, прямой ущерб от торгового спора между ними достиг 0,8% мирового ВВП. Растёт и косвенный ущерб в виде ухудшения потребительских и инвестиционных настроений, поэтому необходимо как можно скорее прекратить торговую войну. Хон Нам Ги призвал МВФ сыграть активную роль в укреплении глобальной цепочки ценностей. Кристалина Георгиева высоко оценила расширенную финансовую политику и меры количественного смягчения, реализуемые правительством РК в ситуации замедления роста мировой экономики.