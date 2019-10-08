Расширился список регионов, пострадавших от тайфуна «Митаг»

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17 октября в министерстве административного управления и безопасности РК объявили о дополнительном придании статуса специальной зоны бедствия восьми регионам. Это уезд Хэнам-гун провинции Чолла-Намдо, города Кёнчжу и уезд Сончжу-гун провинции Кёнсан-Пукто, ряд деревень города Каннына и район Мансан-дон города Тонхэ провинции Канвондо, а также деревня Ыйсин-мён уезда Чиндо-гун провинции Чолла-Намдо. Все они пострадали от тайфуна «Митаг». Там, в частности, были затоплены дома, инфраструктурные объекты, а также сельскохозяйственные угодья. При получении статуса специальной зоны бедствия из госбюджета выделяется дополнительная финансовая помощь на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Таким образом, к настоящему моменту данный статус в связи с тайфуном «Митаг» получили 11 регионов.