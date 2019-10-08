Корейская футбольная ассоциация выразила сожаление по поводу неприемлемой организации Севером отборочного матча

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Корейская футбольная ассоциация (KFA) направила в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) официальное письмо с выражением сожаления по поводу организации северокорейской стороной отборочной игры в Пхеньяне со значительным несоответствием общепринятым международным нормам. Была передана и позиция о том, что подобное нежелание КНДР сотрудничать является поводом к дисциплинарному взысканию. Письмо было отправлено 17 октября. В нём указано, что северокорейская федерация футбола не шла на сотрудничество по вопросам отправки в СК южнокорейских болельщиков и представителей СМИ, несмотря на неоднократные призывы южнокорейской стороны. Указывается, что действия СК нарушают этический кодекс FIFA, согласно которому футбольные ассоциации должны сохранять политический нейтралитет, выполняя все взятые на себя функции и обязательства. Также нарушены правила Азиатской конфедерации футбола о том, что принимающая сторона при проведении соревнований должна гарантировать беспрепятственную выдачу виз членам футбольных команд, а также болельщикам и представителям СМИ. Корейская футбольная ассоциация призвала азиатскую конфедерацию приложить усилия, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.