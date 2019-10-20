Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился на за неделю на 3,6%

Photo : YONHAP News

Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 45%, увеличившись на 3,6 % по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в понедельник агентство Real Meter, подведя итоги опроса, проведённого с 14 по 18 октября среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны N. Данный показатель о отличается от результатов опроса, проведённого Gallup Korea с 15 по 17 октября среди 1.004 респондентов, согласно которому рейтинг действующего главы государства составляет 39%. Между тем, по итогам опроса Real Meter, отрицательную оценку деятельности президента дали 52,3% респондентов, что на 3,8% ниже, чем неделю назад. Уровень поддержки президента вырос после того, как Чо Гук ушёл с поста министра юстиции. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39,8%, оппозиционной партии Свободная Корея – 34,3%, партии Справедливого будущего – 5,3%, партии Справедливости – 4,2%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,0% при уровне достоверности 95%.