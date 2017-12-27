РК и Китай возобновили стратегический диалог по вопросам обороны

С 20 по 22 октября в Пекине после пятилетнего перерыва состоится южнокорейско-китайский стратегический диалог по вопросам обороны. Делегациями двух стран руководят замминистра обороны РК Пак Чэ Мин и заместитель начальника Объединённого штаба Центрального военного совета КНР Шао Юаньмин. Первая встреча в рамках стратегического диалога была проведена в 2011 году, а последняя, четвёртая по счёту – в 2014 году. Их проведение прекратилось из-за разногласий по размещению в РК американской системы ПРО THAAD. Как сообщили в южнокорейском оборонном ведомстве, на этот раз в повестку войдут такие вопросы как ситуация на Корейском полуострове, восстановление обменов в военной области, нарушения китайскими ВВС опознавательной зоны противовоздушной обороны (KADIZ) РК. Пак Чэ Мин, помимо этого, проведёт переговоры с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ и примет участие в девятом Пекинском Сяньшаньском форуме, в ходе которого военные эксперты обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.