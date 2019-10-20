За первые 20 дней октября южнокорейский экспорт сократился на 19,5%

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С 1 по 20 октября экспорт РК сократился на 19,5% в годовом исчислении составив 26 млрд 800 млн долларов. Об этом сообщили в Таможенном управлении. Поставки за рубеж полупроводников сократились на 28,8%, автомобилей - на 6,5%, нефтепродуктов - на 38,4%, морских судов - на 8,4%. При этом поставки за рубеж беспроводных средств связи выросли на 44,8%, а бытовой электроники - на 11,7%. Отмечается снижение экспорта на рынки США, Китая и Японии при небольшом росте поставок в страны Ближнего Востока и Сингапур. Импорт в указанный период сократился на 20,1%, составив 25 млрд 400 млн долларов.