Правительство РК поможет уменьшить отрицательное влияние 52-часовой рабочей недели на частный бизнес

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Администрация президента РК готова принять меры для уменьшения отрицательного влияния 52-часовой рабочей недели на частный бизнес, если Национальное собрание не одобрит проект гибкого рабочего графика. В январе следующего года 52-часовая рабочая неделя должна быть введена на предприятиях, где трудятся менее 300 человек. Как сообщил советник президента Хван Док Сун, правительство будет вынуждено ввести собственные меры, если парламентарии не примут законопроект, призванный облегчить положение частного бизнеса в связи с 52-часовой рабочей неделей. Среди таковых он упомянул применение буферного периода внедрения 52-часовой недели для предприятий, где трудятся менее 300 человек, как это было в случае с крупными компаниями. В этот период нарушители нового режима рабочей недели не будут подвергаться наказанию. По сути, это будет означать отсрочку сокращения рабочей недели. Администрация президента намерена принять вышеуказанные меры в случае, если станет понятно, что Национальное собрание не утвердит гибкий рабочий график до конца года.