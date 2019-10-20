Больше половины южнокорейских потребителей положительно оценивают влияние FTA

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67,5%. южнокорейских потребителей считают, что соглашения о свободной торговле (FTA) положительно сказываются на внутреннем рынке. Такими стали представленные 21 октября результаты исследования, проведённого Корейским агентством по правам потребителей среди 3 тыс. человек в возрасте от 25 до 60 лет. Начиная с 2004 года, РК заключила 16 соглашений о свободной торговле с 54 государствами. Положительная оценка работы правительства в этом направлении выросла на 21,2% по сравнению с 2015 годом. 88% респондентов считают, что благодаря торговым соглашениям значительно расширился ассортимент товаров. Отмечается также снижение стоимости ряда товаров, пользующихся большим спросом. Между тем, высказывается недовольство недостаточностью мер по контролю за качеством ввозимых продуктов питания. Особенно это касается фруктов, морепродуктов и мяса.