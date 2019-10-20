Шесть из десяти южнокорейцев хотят стать блогерами на YouTube

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63% южнокорейцев хотят стать блогерами на видеохостинге YouTube, получая доход от размещаемой рекламы в своих роликах. На это указывают результаты опроса, проведённого агентством по трудоустройству среди 3,5 тыс. человек. Наибольшая доля желающих работать в этом направлении приходится на молодёжь. Среди мужчин и женщин показатель схож – 65% и 61%. Между тем, на вопрос о желании заниматься блогерством в качестве основной деятельности положительный ответ дали лишь 10% опрошенных. 31,8% респондентов отметили, что могут подумать об этом после того, как попробуют.