Хон Нам Ги: Рост южнокорейской экономики в этом году будет соответствовать прогнозам МВФ и ОЭСР

Photo : YONHAP News

В этом году рост южнокорейской экономики составит 2%–2,1%, как и прогнозировали МВФ и ОЭСР. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги на встрече с журналистами в ходе встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой двадцатки», которая состоялась в Вашингтоне. Правительство РК изначально полагало, что показатель составит 2,4%-2,5%. Но, по словам Хон Нам Ги, достичь этой отметки будет сложно, учитывая меры Японии по ограничению экспорта в РК, а также затягивание торговых разногласий между США и Китаем. Показатель на следующий год составит 2,2%–2,3%. Хон Нам Ги отметил, что прогнозы МВФ и ОЭСР учитывают политику южнокорейского правительства по поддержке экономики. Поэтому дальнейшее развитие ситуации зависит от направлений политики властей. Он также заявил, что в нынешних условиях неизбежна расширенная финансовая политика, которая вполне по силам Сеулу. Увеличение финансовых вливаний не рассматривается.