РК расширяет присутствие на российском рынке

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19-20 октября в Санкт-Петербурге состоялась выставка-ярмарка южнокорейской продукции отраслей косметики и продуктов питания – K-Beauty и K-Food. Об этом сообщили в понедельник в Корейском агентстве содействия внешней торговле и инвестициям (KOTRA). В мероприятии приняли участие десять известных южнокорейских производителей и распространителей профильных товаров, в том числе CJ, AmorePacific, HiteJinro, Lotte Confectionery. Они представили российским потребителям свою продукцию. С января по август этого года экспорт косметики в Россию составил 138 млн долларов, что на 46,4% больше, чем в прошлом году. Это шестой показатель среди всех рынков, куда южнокорейские производители косметики осуществляют экспорт. С 14 по 21 октября 30 малых и средних южнокорейских компаний провели серию видео-конференций с российскими предпринимателями. Глава отдела KOTRA по направлению СНГ Ким Чжон Гён заявил, что сегодня традиционный набор товаров, идущих на местные рынки, расширяется с автомобилей и продукции химической отрасли до продуктов питания и косметики.