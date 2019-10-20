США вновь внесли КНДР в список стран, не противодействующих торговле людьми

Президент США Дональд Трамп утвердил список из десяти стран, которые не соответствуют минимальным требованиям американского Закона о защите жертв торговли людьми и подпадают под действие санкций. Было решено ввести запрет на оказание гуманитарной помощи этим странам. В список попали КНДР, Китай, Иран, Куба, Россия, Сирия и другие. Уведомление с соответствующим содержанием 18 октября было передано госсекретарю США Майклу Помпео. Об этом сообщили в Белом доме. Госдеп ежегодно представляет доклад по этому вопросу. СК включается в вышеуказанный список 17 лет подряд, попадая в третью категорию стран с наихудшими условиями борьбы с торговлей людьми.