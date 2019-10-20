Иностранные рабочие в РК борются за свои права

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20 октября в Сеуле перед финансовым центром в административном округе Чун-гу девять организаций по защите прав иностранных рабочих, в том числе профсоюз рабочих-иммигрантов, провели всеобщий митинг. Его участники призывали правительство РК «гарантировать право на работу и жизнь». В мероприятии принимали участие около тысячи человек из Непала, Бангладеш, Шри-Ланки, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Мьянмы, Филиппин и Узбекистана. Они говорили о росте случаев гибели на производстве иностранцев, не имеющих никакой социальной и страховой защиты. В прошлом году в РК на работе погибли 150 иностранцев. За пять лет отметка выросла на 60%. Участники митинга озвучили проблемы, связанные с тяжёлыми условиями работы, бесправием перед работодателем и несовершенством системы. Они призвали правительство упразднить систему жёсткого контроля трудоустройства рабочих, которая ограничивает смену работы. В настоящий момент иностранцы, прибывшие в РК по рабочей визе, могут сменить работу только при согласии директора предприятия, на котором они трудоустроены. Кроме того, озвучены требования об изменении нелогичных практик, в числе которых выплата рабочему выходного пособия только после того, как он покинет страну.