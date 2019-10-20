Беженцы из КНДР осудили то, как Пхеньян провёл отборочный матч сборных по футболу Юга и Севера

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20 октября южнокорейская неправительственная организация «Союз движения за свободную Северную Корею», в состав которой входят беженцы из КНДР, отправила на территорию КНДР листовки. В них критикуется способ проведения северокорейскими властями матча сборных РК и КНДР в рамках Азиатского отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. 20 октября восемь членов организации примерно в 8 часов вечера в деревне Волькот-мён города Кимпхо провинции Кёнгидо осуществили запуск 500 тыс. листовок с критикой политики северокорейского лидера Ким Чон Ына и 500 книжек на больших воздушных шарах. К шарам также прикрепили 2 тыс. однодолларовых купюр, 1 тыс. USB и 1 тыс. SD-карт памяти с различными данными. Глава организации Пак Сан Хак заявил, что КНДР даже мирное спортивное соревнование превратило в противостояние единого народа.