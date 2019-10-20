Президент РК призвал религиозные круги помочь обеспечить единство в обществе

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Требование народа о реформировании прокуратуры и устранении несправедливости стало поводом к политическим разногласиям. В этой ситуации правительству нужно приложить усилия для разрешения ситуации. Об этом заявил 21 октября на встрече с представителями религиозных конфессий президент РК Мун Чжэ Ин. Он призвал духовенство приложить усилия для обеспечения народного единства. Глава государства заявил, что в течение двух лет он работал над достижением общенародного единства, но больших подвижек достичь не удалось. Мун Чжэ Ин сказал, что реформирование прокуратуры, формирование следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников и другие подобные моменты являются обязательными мерами для общих реформ. Однако по этим вопросам постоянно возникают политические разногласия и противоречия внутри южнокорейского общества. Президент предположил, что с учётом предстоящих парламентских выборов ситуация может лишь усугубиться. Он сказал, что народ требует не только решить проблему незаконных действий и использования незаконных преимуществ одних людей над другими, но и ликвидировать несправедливость в действующей, законной системе. Глава крупнейшей южнокорейской буддийской секты Чогечжон монах Вонхэн заявил, что в южнокорейском обществе существуют разногласия, и религиозные круги не могут не обращать на это внимания. Он призвал главу государства ещё более активно и смело продолжать работу по строительству самого справедливого общества.