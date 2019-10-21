В Пекине состоялся южнокорейско-китайский стратегический диалог по вопросам обороны

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21 октября в Пекине состоялась встреча военных представителей РК и Китая в рамках первого за последние пять лет стратегического диалога по вопросам обороны. Делегации двух стран возглавили замминистра обороны РК Пак Чэ Мин и заместитель начальника Объединённого штаба Центрального военного совета КНР Шао Юаньмин. Как сообщили в министерстве обороны РК, стороны договорились активизировать обмены, включая взаимные визиты министров обороны двух стран. Было решено внести поправки в меморандум о взаимопонимании по вопросу дополнительной установки прямых телефонных линий между командованием ВВС и ВМС, рассмотреть возможность заключения соглашения о сотрудничестве в проведении спасательных операций и оказании помощи в случае бедствий.