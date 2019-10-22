Индекс цен производителей в сентябре сократился

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По данным Банка Кореи, индекс цен производителей на все товары составил в сентябре 103,84 пункта, что на 0,7% ниже по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Показатель снижается третий месяц подряд. Цены производителей являются ключевым барометром будущей потребительской инфляции. Индексы для сельскохозяйственной отрасли понизились на 12,8%, а для животноводства - на 4,2%. Причина этого заключается в резком увеличении цен из-за прошлогодней засухи. Из-за падения цен на нефть показатель в сфере нефтепродуктов сократился на 12,3%. Отмечается, что среди причин спада цен производителей также и ухудшение спроса на рынке.