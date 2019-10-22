Парламентский комитет одобрил проект закона о ратификации FTA с Великобританией

Photo : YONHAP News

21 октября комитет Национального собрания РК по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли единогласно одобрил проект закона о ратификации соглашения о свободной торговле между РК и Великобританией. Этот документ нацелен на сохранение льготных условий двусторонней торговли после выхода Великобритании из ЕС. Незадолго до этого министр иностранных дел РК Кан Гён Хва отметила, что, работа по соглашению о свободной торговле между двумя странами, которая велась, несмотря на неопределённость по вопросу Brexit, является превентивной мерой на случай изменения статуса Великобритании в ЕС. По её словам, документ вступит в силу только после официального выхода Лондона из состава ЕС. Переговоры по соглашению велись с 2016 года, когда в Великобритании заявили о Brexit. 22 августа соглашение было подписано.