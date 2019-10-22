КНДР подвергла критике США за использование санкций

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«Западные страны, включая США, с помощью санкций оказывают давление на страны, которые не хотят им подчиняться. Если уступить один шаг, в дальнейшем придётся уступить десять, сто шагов, что, в конечном счёте, приведёт к краху»,- пишет главный печатный орган ТПК газета «Нодон синмун». В статье в качестве примера приводится опыт Ирака и Ливии, которые, согласились на «саморазрушение», допустив вмешательство западных держав в свои внутренние дела. В статье подчёркивается, что целью санкций является смена власти в стране и захват контроля над её народом, поэтому только в борьбе с империализмом можно сохранить суверенитет,- пишет «Нодон синмун».