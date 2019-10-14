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22 октября президент РК Мун Чжэ Ин выступил в Национальном собрании. Это его четвёртое выступление в парламенте с момента вступления на пост главы государства. Мун Чжэ Ин заявил, что будет продолжать реализацию реформ, нацеленных на справедливость, призвав парламент оказать содействие в принятии законопроектов в рамках реформирования прокуратуры. Он подчеркнул важность широких финансовых мер в сложной экономической ситуации, призвав Национальное собрание одобрить проект бюджета. Напомнив о скандале вокруг бывшего министра юстиции Чо Гука, президент отметил, что ознакомился с различными мнениями, в очередной раз почувствовав призыв народа искоренить несправедливость в действующем законодательстве, а также требовать от высокопоставленных лиц ещё большей справедливости и честности. Он отметил важность обеспечения справедливости в сфере образования и на рынке труда. Мун Чжэ Ин пообещал продолжать работу по улучшению системы с тем, чтобы исключить случаи найма на работу или поступления в вузы на неправомерных условиях. Говоря о реформировании прокуратуры, глава государства призвал парламентариев в кратчайшие сроки принять соответствующие законопроекты. Президент предложил также наладить диалог с оппозицией, создав постоянный переговорный орган, договорённость о котором была достигнута ранее.