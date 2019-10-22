Всемирная организация здравоохранения животных призвала КНДР представить данные по AFS

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Всемирная организация здравоохранения животных (OIE) потребовала от КНДР представить официальные данные о ситуации с распространением африканской чумы свиней (AFS). Как сообщает «Голос Америки», ситуация с вирусом в соседних с КНДР странах носит серьёзный характер. Поэтому прилагаются усилия для получения информации от КНДР, которая обязана представлять доклады по заболеваниям животных. 30 мая этого года Север уведомил Всемирную организацию здравоохранения животных о вспышке африканской чумы свиней. Но после этого никаких дополнительных данных не поступало. Страны, в которых зафиксировано более одного случая выявления вируса, должны совместно с соседними государствами принять необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Указывается, что Север и Юг должны сотрудничать в этом вопросе.