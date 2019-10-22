В РК представили план создания инфраструктуры водородной экономики

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22 октября министерство сухопутных территорий и транспорта РК представило план создания инфраструктуры для производства водорода, его хранения и для транспорта на водородной топливе. Предполагается, что, если к 2022 году в стране будет насчитываться 67 тыс. автомобилей на водороде, то годовой спрос на водородное топливо составит 30 тыс. тонн. Поэтому решено расширить базу производства и хранения водорода. В планы входит создание центра продаж водорода, который будет поддерживать определённый уровень стоимости. К 2022 году планируется построить 310 заправочных станций в крупных городах и на скоростных трассах. 86 из них будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Таким образом, в больших городах станции будут находиться в 30-минутной доступности из любой точки. К 2030 году ожидается создание 660 заправочных станций.