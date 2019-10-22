Южнокорейский фильм «Паразиты» пользуется популярностью в США

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10 октября в трёх кинотеатрах США начался показ южнокорейского фильма «Паразиты», получившего в этом году «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля. Уже в течение двух недель картина пользуется большим интересом американских зрителей. По состоянию на 18 октября фильм «Паразиты» можно было увидеть на экранах 33-х кинотеатров. В первые десять дней фильм собрал на американском рынке кинопроката 1 млн 822 тыс. долларов, заняв 11-е место по сумме сборов. Примечательно, что картину, занявшую десятое место, показывают 1.500 кинотеатров. Такой успех южнокорейского кинематографа в США широко освещается американскими СМИ.