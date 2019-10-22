Дональд Трамп высказался по ситуации вокруг КНДР

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Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг КНДРПрезидент США Дональд Трамп впервые после проведения 5 октября в Стокгольме рабочих переговоров между КНДР и США высказался по северокорейской теме. 21 октября на одном из заседаний в Белом доме он сказал, что, если бы на его месте был другой человек, то США ввязались бы в большую войну с Северной Кореей. При этом Трамп отметил, что ему нравится северокорейский лидер Ким Чон Ын, и между ними сложились отношения взаимного уважения. Глава Белого дома отметил наличие интересной информации по КНДР, а также на то, что по северокорейской теме происходит множество процессов. Подробности Трамп не раскрыл. Но слова американского президента могут указывать на возможность изменения отношений КНДР и США в определённый момент. Одновременно Дональд Трамп заявил, что не знает, как будет протекать ситуация дальше. Это означает, что всё зависит от результатов дальнейших переговоров. Таким образом, несмотря на критику со стороны Пхеньяна, американская сторона продолжает демонстрировать готовность к диалогу.