Премьер-министр РК Ли Нак Ён принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито

Photo : KBS News

Премьер-министр РК Ли Нак Ён, прибывший с визитом в Токио, принял во вторник участие в церемонии интронизации императора Нарухито. На мероприятии присутствовали 2 тысячи представителей 183-х стран. 24 октября Ли Нак Ён встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которому передаст послание президента РК Мун Чжэ Ина. Помимо этого Ли Нак Ён планирует встретиться с представителями японских политических и экономических кругов, а также с японскими студентами. По прибытии в Токио южнокорейский премьер-министр заявил, что нынешний визит - это выражение стремления южнокорейского правительства к укреплению дружественных отношений двух стран, несмотря на наличие разногласий по различным вопросам.