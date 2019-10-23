РК и США обсуждают распределение оборонных расходов

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23 октября начался второй раунд южнокорейско-американских переговоров по 11-му соглашению о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Встреча проходит на Гавайях. Южнокорейскую делегацию возглавил бывший заместитель председателя финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую - Джеймс Дехарт из госдепартамента. В ходе состоявшегося в сентябре в Сеуле первого раунда переговоров стороны обменялись мнениями о распределении расходов. США заявили о необходимости значительного увеличения расходов Сеула, поскольку содержание военного контингента в РК обходится в 5 млрд долларов в год. Сеул заявил о необходимости рационального подхода к распределению оборонных расходов. В этом году расходы Сеула на содержание американских войск были повышены на 8,2% до 915 миллионов долларов.