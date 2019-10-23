Сеул и Вашингтон провели переговоры о сохранении статуса РК в ВТО

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Директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи встретилась с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Встреча состоялась за день до окончания срока пересмотра рядом стран статуса развивающихся экономик в ВТО. Переговоры продолжались в течение часа. По окончании встречи Ю Мён Хи не стала раскрывать подробности и не ответила на вопрос о сохранении статуса южнокорейской экономики в ВТО. Ранее президент США Дональд Трамп призвал ряд стран пересмотреть свой статус развивающихся экономики в ВТО, дающий преимущества в торговле.