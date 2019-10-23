В Сеуле изучат позицию Пхеньяна о туристическом комплексе в горах Кымгансан

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В Сеуле тщательно изучат позицию Пхеньяна в связи с последними заявлениями северокорейского руководства о закрытии совместной туристической программы в горах Кымгансан. Об этом сообщил журналистам представитель администрации южнокорейского президента. По его словам, для начала необходимо прояснить позицию Пхеньяна и его точные планы, и, если будет возможность провести консультации, они будут проведены. На вопрос о том, будут ли обсуждаться другие вопросы, такие как совместная борьба с распространением африканской чумы свиней, представитель администрации ответил, что без утверждения графика межкорейских консультаций о возможных пунктах их повестки говорить преждевременно.