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Политика

РК и Китай проведут переговоры о демаркации исключительных экономических зон

Write: 2019-10-23 14:05:38Update: 2019-10-23 17:13:40

РК и Китай проведут переговоры о демаркации исключительных экономических зон

Представители правительств РК и Китая проведут в четверг в Сеуле рабочие переговоры о демаркации своих исключительных экономических зон. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, делегации на переговорах возглавят директор правового департамента МИД РК Ю Ги Чжун и  посол по вопросам Жёлтого моря МИД Китая Ван Сяоду.   В состав делегаций  войдут представители заинтересованных ведомств.   Исключительная экономическая зона – это морской район, в котором прибрежное государство имеет суверенные права и юрисдикцию, необходимые для ведения хозяйственной деятельности.
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