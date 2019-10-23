РК и Китай проведут переговоры о демаркации исключительных экономических зон

Представители правительств РК и Китая проведут в четверг в Сеуле рабочие переговоры о демаркации своих исключительных экономических зон. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, делегации на переговорах возглавят директор правового департамента МИД РК Ю Ги Чжун и посол по вопросам Жёлтого моря МИД Китая Ван Сяоду. В состав делегаций войдут представители заинтересованных ведомств. Исключительная экономическая зона – это морской район, в котором прибрежное государство имеет суверенные права и юрисдикцию, необходимые для ведения хозяйственной деятельности.