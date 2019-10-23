Минобороны России: Российские самолёты не нарушали воздушное пространство РК

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Министерство обороны России опровергло во вторник утверждения южнокорейской стороны о том, что его военные самолёты нарушили воздушное пространство РК. Как отмечается в заявлении министерства, российская сторона строго соблюдала соответствующий международный протокол, когда два стратегических бомбардировщика Tu-95MS пролетели над нейтральными водами над Восточным, Жёлтым и Восточно-Китайским морями. Российские бомбардировщики сопровождали истребители Су-27 и самолёт раннего предупреждения и контроля А-50. Российские самолёты выполняли плановый полёт в строгом соответствии с международными правилами,- говорится в сообщении минобороны России. По сообщению Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, шесть российских военных самолётов вошли во вторник утром в зону идентификации южнокорейской ПВО.