Вопрос о статусе РК в ВТО будет решён в ближайшее время

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На 23 октября запланировано совещание министров экономического блока, в ходе которого будет решён вопрос о статусе РК в ВТО. Как сообщил в среду заместитель министра планирования и финансов РК Ким Ён Бом, настало время подумать о том, сможет ли страна сохранить преференциальные выгоды развивающейся экономики во время предстоящих переговоров по ВТО. Отечественные фермеры настаивают на сохранении статуса развивающейся страны ради получения субсидий. В качестве причин приводятся невысокий уровень самообеспеченности зерновыми, который не превышает 21%, и остающиеся без изменений доходы фермеров. В связи с этим фермерские организации потребовали от правительства принять меры для расширения системы общественного снабжения сельскохозяйственными товарами. В правительстве заявляют об отсутствии каких-либо негативных явлений вплоть до заключения следующего соглашения ВТО.