В Сеуле открылся музей истории корейского кино

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В Сеуле распахнул свои двери музей истории кино. Его открытие было приурочено к столетней годовщине киноиндустрии Кореи. Музей находится в муниципальном округе Чонно-гу в здании первого в стране кинотеатра “Тансонса”, который был открыт ещё в 1907 году. Позднее, в 2008 году, в связи с финансовыми проблемами здание четыре раза выставлялось на торги. В итоге в марте 2015 года он было выкуплено дочерним предприятием группы-компаний Youngan. В сентябре 2016 года здание было полностью отремонтировано, и сейчас в нём располагаются ювелирный центр и музей истории драгоценных камней. В целях сохранения истории корейского кино руководством компании было принято решение сохранить один кинозал, а также выделить место на втором этаже для музея кино.