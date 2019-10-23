Лидеры РК и Испании договорились активизировать сотрудничество между двумя странами

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РК и Испания активизируют сотрудничество в сферах туризма и строительства в третьих странах. Соответствующие договорённости были достигнуты в ходе состоявшихся в среду в Сеуле переговоров между президентом РК Мун Чжэ Ином и королём Испании Филиппом VI. Участники саммита отметили, что две страны установили тесные дружеские отношения в различных областях, включая политику, экономику, культуру и гуманитарные обмены. Они договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в преддверии предстоящего в будущем году 70-летия установления дипломатических отношений. Президент Мун Чжэ Ин напомнил, что РК примет участие в международной туристической ярмарке в Мадриде FITUR-2020 в качестве страны-партнёра. Филипп VI высоко оценил усилия Сеула по поддержанию мира в регионе. По окончании саммита в присутствии лидеров двух стран были подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах туризма и инвестиций.