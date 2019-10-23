Чон Гён Сим, супруга бывшего министра юстиции Чо Гука, арестована

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24 октября арестована профессор Чон Гён Сим, супруга бывшего министра юстиции Чо Гука. Ордер на арест выдан судом Центрального округа Сеула из-за вероятности уничтожения улик. Накануне Чон Гён Сим была вызвана на допрос, который продолжался с 10:30 до 17:50. Ей предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая использование поддельного наградного сертификата от университета Тонъян при поступлении дочери в вуз, растрата корпоративных средств, махинации с фондом, попытка уничтожения доказательств. Адвокаты Чон Гён Сим отвергают все обвинения. Они заявили на пресс-конференции, что расследование носит откровенно несправедливый характер, а судебное разбирательство должно проходить без взятия Чон Гён Сим под стражу. Прокуратура, между тем, намерена продолжить расследование по другим обвинениям. Чон Гён Сим может содержаться под арестом до 20 дней. Возможно, на допрос будет вызван и бывший министр Чо Гук.