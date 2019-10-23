МИД КНДР: Ким Чон Ын и Дональд Трамп сохраняют доверие друг к другу

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Лидеры КНДР и США Ким Чон Ын и Дональд Трамп сохраняют доверие друг к другу, и дружеские отношения между ними остаются прочными. Об этом говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, опубликованном в четверг агентством ЦТАК. Дипломат выразил надежду на то, что стороны, полагаясь на такие доверительные отношения, смогут «создать базу для преодоления всех препятствий в отношениях в сторону их улучшения». Ким Ге Гван при этом отметил, что вопреки воле Дональда Трампа политические круги в Вашингтоне, в том числе, в администрации США «охвачены мыслями холодной войны и идеологически предвзятым взглядом» на отношения с КНДР. Ким Ге Гван призвал США проявить гибкость, поскольку «дорога всегда открыта, если есть стремление».