Сеул призвал Москву не допускать проникновения своих самолётов в зону идентификации ПВО

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Сеул призвал Москву не допускать проникновения её военных самолётов в зону идентификации южнокорейской ПВО без предварительного уведомления. Как сообщили в четверг в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, данный призыв прозвучал на заседании совместного военного комитета. Оно открылось в среду, на следующий день после того, как шесть российских военных самолётов четыре раза вторглись в южнокорейскую зону идентификации ПВО над Восточным морем. Как сообщил представитель объединённого комитета начальников штабов, участники заседания согласились с необходимостью предотвращения случайных военных столкновений, договорившись предпринять совместные усилия в этом направлении.