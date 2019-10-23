Кан Гён Хва: Сеул продолжит усилия по урегулированию разногласий с Токио путём диалога

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Правительство РК продолжит усилия по урегулированию разногласий с Японией путём диалога. Об этом заявила в четверг журналистам министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, комментируя визит главы южнокорейского правительства Ли Нак Ёна в Японию. Глава внешнеполитического ведомства напомнила, что Сеул прилагает стратегические усилия для улучшения отношений с соседями, такими как Китай, Япония и Россия, а также поддержания мира на Корейском полуострове. Что касается Японии, то первоочередное внимание будет уделено урегулированию торговых противоречий. Коснувшись северокорейской проблемы, Кан Гён Хва отметила, что Сеул продолжает работать над приданием импульса переговорам между Сеулом, Пхеньяном и Вашингтоном на основе доверия и желания общаться.