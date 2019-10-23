РК и США начали второй раунд переговоров о распределении военных расходов

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РК и США приступили ко второму раунду переговоров о распределении расходов на содержание американских войск, размещённых на Корейском полуострове. Переговоры проходят на Гавайях, южнокорейскую делегацию возглавляет бывший заместитель председателя финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую - Джеймс Дехарт из госдепартамента. Ожидается, что переговоры будут весьма напряжёнными, поскольку США хотят существенного увеличения доли Сеула, утверждая, что тратят на содержание своих войск на Корейском полуострове 5 млрд долларов в год. В соответствии с действующим соглашением, срок действия которого истекает 31 декабря, расходы Сеула составляют 915 млн долларов, что на 8,2% больше, чем было предусмотрено предыдущим соглашением.