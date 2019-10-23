Пхеньян пока не обращался к Сеулу по поводу сноса сооружений в горах Кымгансан

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Пхеньян пока не обращался к Сеулу по поводу сноса зданий и сооружений, построенных южнокорейскими компаниями в горах Кымгансан. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель министерства по делам воссоединения РК. Он отметил, что в министерстве внимательно следят за развитием ситуации и готовятся к дальнейшим практическим шагам. Накануне агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чон Ын распорядился снести старые постройки в туристическом комплексе, согласовав действия с южнокорейской стороной, и построить на их месте современные сооружения, которые впишутся в природный ландшафт. Совместный туристический проект Юга и Севера работал с 1998 по 2008 год. Компания Hyundai Asan вложила в него 680 млн долларов. После гибели южнокорейской туристки южнокорейской туристки проект был закрыт. В сентябре прошлого года на межкорейском саммите была достигнута договорённость о его возобновлении, но дальнейших шагов не последовало.