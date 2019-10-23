Банк Кореи: Экономический рост РК в этом году вряд ли достигнет 2%

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После того, как валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в третьем квартале всего на 0,4%, достичь по итогам года двухпроцентного экономического роста будет нелегко. Об этом заявил управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль, выступая в четверг в Национальном собрании. Между тем, вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги считает, что двухпроцентный рост возможен, если рост ВВП составит в четвёртом квартале как минимум 0,97% по сравнению с предыдущим кварталом. Он сказал, что правительство сделает все возможное для достижения цели. В качестве причины низкого экономического роста в третьем квартале он назвал то, что восстановление частного сектора экономики не оправдало ожиданий. Хон Нам Ги добавил, что поддержки со стороны правительства оказалось недостаточно.