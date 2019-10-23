Мэрия Сеула расширяет программу поддержку молодёжи

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Мэрия Сеула расширяет программу оказания помощи молодёжи на трудоустройство или открытие собственного бизнеса. При её оценке отмечают высокий уровень удовлетворённости участников, которые в течение полугода получают ежемесячно порядка 450 долларов. Не менее половины участников программы успешно устроились на работу или открыли свой бизнес. В этой связи список получателей поддержки решено расширить с нынешних 7 тыс. человек до 30 тыс. человек в год. Таким образом, в течение трёх лет поддержку мэрии получат около ста тысяч молодых сеульчан. Если до сих пор претендентов отбирали индивидуально, то теперь единственным критерием станет уровень доходов. По словам мэра Сеула Пак Вон Суна, помощь сможет получить любой молодой житель столицы, находящийся в поисках работы. Со следующего года мэрия будет выделять участникам программы дополнительную помощь в размере 200 долларов ежемесячно на оплату аренды жилья в течение десяти месяцев.