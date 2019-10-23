РК откажется от статуса развивающейся страны в ВТО

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РК откажется от статуса развивающейся страны во Всемирной торговой организации (ВТО). Такое решение было принято на состоявшемся 25 октября заседании правительства РК по вопросам экономики, которое проходило под председательством вице-премьера, министра планирования и финансов Хон Нам Ги. Таким образом, РК согласилась с предложением президента США Дональда Трампа лишить те страны, которые отвечают определённым критериям, статуса развивающихся. Это страны, которые являются членами «Большой двадцатки» с развитой экономикой, членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), странами с высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка, а также те, на долю которых приходится не менее чем полпроцента всей мировой торговли. РК отвечает всем четырём критериям. Она сохраняет статус развивающейся страны с 1995 года, чтобы защитить свою чувствительную сельскохозяйственную отрасль. В 1996 году, вступая в ОЭСР, Сеул объявил, что не будет настаивать на льготах данного статуса, за исключением сельскохозяйственной отрасли и вопросов борьбы с изменением климата.