РК откажется от статуса развивающейся страны в ВТО

РК откажется от статуса развивающейся страны во Всемирной торговой организации (ВТО). Такое решение было принято на состоявшемся 25 октября заседании правительства РК по вопросам экономики, которое проходило под председательством вице-премьера, министра планирования и финансов Хон Нам Ги. Таким образом, РК согласилась с предложением президента США Дональда Трампа лишить те страны, которые отвечают определённым критериям, статуса развивающихся. Это страны, которые являются членами «Большой двадцатки» с развитой экономикой, членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), странами с высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка, а также те, на долю которых приходится не менее чем полпроцента всей мировой торговли. РК отвечает всем четырём критериям. Она сохраняет статус развивающейся страны с 1995 года, чтобы защитить свою чувствительную сельскохозяйственную отрасль. В 1996 году, вступая в ОЭСР, Сеул объявил, что не будет настаивать на льготах данного статуса, за исключением сельскохозяйственной отрасли и вопросов борьбы с изменением климата.